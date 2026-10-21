В Мытищах урологическое отделение больницы получило новое оборудование

сегодня в 15:36

Урологическое отделение Мытищинской областной клинической больницы получило лапароскопическую стойку Arthrex 4K и тулиевый волоконный лазер UROLASE MAX. Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лазер UROLASE MAX позволяет эндоскопически дробить камни и удалять опухоли мочевого пузыря с минимальной травматичностью и кровопотерей. Это ускоряет восстановление пациентов.

Лапароскопическая стойка Arthrex 4K обеспечивает детализированное изображение анатомических структур в высоком качестве. Система также позволяет записывать операции для последующего анализа и обучения врачей.

Всего в 2026 году медучреждения Подмосковья получили 231 единицу эндоскопической аппаратуры на сумму более 2 млрд рублей. До конца декабря ожидается поставка еще 17 единиц.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подчеркнул, что оснащение больниц передовыми системами — приоритетная задача. Такое оборудование помогает выявлять патологии на ранних этапах и внедрять щадящие методы лечения.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.