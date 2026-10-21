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В Ступино совет старост подвел итоги полугодия и обсудил местные проблемы

Общество

Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Ступино

Совет старост городского округа Ступино 19 октября обсудил результаты работы за полгода и вопросы сельских территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание провели заместитель главы городского округа Ступино Елена Генералова и председатель совета старост, староста деревни Шелково Галина Криштуфекова.

Участники отметили открытие мемориалов, новых детских и спортивных площадок по инициативному бюджетированию, проведение патриотических и культурных акций со сбором гуманитарной помощи. В селах ремонтируют дороги, проводят субботники и очищают водоемы. По программе «Светлый город» обустраивают освещение. Также установлены остановки и искусственные неровности, запущены новые автобусные рейсы.

Старосты подняли вопросы взаимодействия с подрядчиками в сфере ЖКХ и дорожной инфраструктуры, благоустройства, вакцинации собак и состояния пожарных гидрантов. Все обращения взяты в работу.

Участники решили создать группу в социальных сетях для публикации новостей и важной информации о подведомственных старостам территориях. Площадка поможет обмениваться опытом, следить за работой коллег и узнавать о практике решения местных вопросов.

«Старосты выполняют важную общественную миссию — представляют интересы жителей и помогают оперативно реагировать на запросы территории», — подчеркнула Елена Генералова.

Она также заявила о готовности администрации содействовать старостам, предоставлять понятные инструменты для работы и необходимую поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.