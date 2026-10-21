В Королеве за пять лет построили 5 объектов образования и отремонтировали 13

Пять новых объектов образования построили в Королеве за пять лет, еще 13 охватила программа капитального ремонта. Работы ведутся при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2023 году в Королеве построили школу и детский сад на улице Легостаева, относящиеся к гимназии № 18. В 2025 году появились детский сад на 107 мест в ЖК «Театральный парк» и корпус школы № 1 на 400 мест. В 2026 году построили школьный корпус на 825 мест в микрорайоне Первомайский.

Капитальный ремонт прошли школа № 7 в 2022 году и первый корпус гимназии № 17 в 2023 году. В 2024 году обновили дошкольные отделения школы № 15, гимназий № 3 и № 11, а также школы № 10 и № 22. В 2025 году отремонтировали дошкольное отделение лицея № 5.

В 2026 году капитально отремонтировали основные корпуса школ № 1 и № 13, дошкольное отделение лицея № 4. Еще на двух объектах — в дошкольных отделениях гимназии № 17 и школы № 5 — работы завершаются.

В городе продолжается строительство школы на 1100 мест в ЖК «Золотые ворота». На улице Гагарина выполнены подготовительные работы для возведения детского сада на 350 мест. Создание современных условий для обучения и воспитания детей остается одним из приоритетов работы главы города.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.