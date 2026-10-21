Подросткам в Воскресенске рассказали о рисках игровой зависимости

Сотрудники ДК «Цементник» 19 октября провели для семиклассников лицея имени Н. И. Макарова встречу о профилактике игровой зависимости и лудомании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие «В плену иллюзий. О чем молчат экраны?» посвятили угрозам цифровой среды. Школьники разобрали механизмы формирования психологической зависимости, связанные с алгоритмами удержания внимания и стимуляцией дофаминовой системы.

На встрече отметили, что в 2022 году Всемирная организация здравоохранения официально включила игровое расстройство в Международную классификацию болезней (МКБ-11). По приведенным статистическим данным, патологический интерес к компьютерным и мобильным видеоиграм фиксируют у 10–25% детей в возрасте от 10 до 17 лет. У 5% из них увлечение перерастает в клиническую форму зависимости.

Отдельное внимание уделили «омоложению» лудомании. По озвученным данным, число подростков, вовлеченных в азартные игры ради виртуальных наград и персонажей, выросло в 1,5 раза. Участникам объяснили, что гейминг может нарушать режим дня и снижать успеваемость, а лудомания также несет серьезные финансовые риски.

В завершение школьникам рассказали, как заметить признаки игровой зависимости, противостоять уловкам разработчиков и куда обратиться за психологической поддержкой. Такие встречи направлены на повышение цифровой грамотности и формирование ответственного отношения к психическому здоровью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что почти все люди и учреждения в регионе на сегодня имеют широкополосный доступ к интернету. В том числе речь идет и о муниципальных, и государственных органах власти.

По словам главы региона, существует государственная программа, цель которой — обеспечение доступным интернетом и связью всех учреждений, прежде всего школ, больниц, библиотек. Губернатор считает, что такое положение в Подмосковье должно стать нормой.

«За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно. И человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», — заявил Воробьев.