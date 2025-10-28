Врач перечислила основные причины замерзания ног даже в тепле

Даже в теплых носках и обуви ноги иногда зябнут — будто холод идет изнутри. Это не всегда связано с погодой: причина может скрываться в кровотока, работе щитовидной железы или нарушении обмена веществ. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала РИАМО, почему мерзнут ноги и какие обследования помогут понять, где искать источник проблемы.

Нарушения гормональные и кровоснабжения

Она уточнила, что самое распространенное объяснение — нарушение кровоснабжения нижних конечностей. Оно может возникать даже у здоровых людей, которые много сидят или стоят без движения. При длительном сидении пережимаются сосуды и нервы, нарушается ток крови и трофика тканей стоп — отсюда ощущение холода, покалывания, онемения. В таких случаях помогает простое движение: нужно встать, походить, размять ноги, сделать несколько упражнений. Движение активизирует кровоток, и неприятные ощущения проходят.

«Если холод в ногах ощущается постоянно, даже после физической активности, стоит искать внутренние причины. Очень часто зябкость связана с гормональными нарушениями, особенно с гипотиреозом — состоянием, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов. Нарушается терморегуляция, снижается общая температура тела, и человек постоянно мерзнет — холодными будут и нижние, и верхние конечности. Чтобы исключить гипотиреоз, нужно сдать анализ крови на ТТГ и свободный Т4, а при необходимости — пройти расширенное исследование функции щитовидной железы», — сказала врач.

Дефицит железа, сахарный диабет и заболевания сердца

Еще одна частая причина — железодефицитная анемия. При нехватке железа снижается уровень гемоглобина, а значит ткани получают меньше кислорода. Обменные процессы замедляются, а руки, ноги становятся холодными и бледными. Для подтверждения анемии стоит проверить показатели общего анализа крови и уровень ферритина.

«Похожие ощущения холода в ногах возникают и при сахарном диабете: из-за поражения мелких сосудов нарушается питание тканей, особенно в стопах. У людей с диабетом часто развивается ангиопатия — сосуды становятся ломкими, теряют эластичность, ухудшается микроциркуляция. Поэтому у таких пациентов ноги мерзнут даже в теплом помещении. Для контроля состояния сосудов и обмена веществ важно периодически сдавать анализы крови на глюкозу и гликированный гемоглобин», — объяснила Сережина.

По словам врача, холодные ноги могут быть и следствием заболеваний сердца. Когда сердечный выброс снижен, кровь хуже циркулирует по телу, и отдаленные участки, например ступни, начинают остывать. Также зябкость ног может быть признаком атеросклероза сосудов — состояния, при котором сужается просвет артерий из-за холестериновых бляшек. Это снижает приток крови и вызывает хроническое ощущение холода. Для исключения риска атеросклероза проводится оценка липидного профиля и ультразвуковое исследование сосудов ног.

Мало движения и вредные привычки

Мерзнут ноги и у людей с малоподвижным образом жизни, в том числе у пожилых и лежачих больных. Важно выполнять посильные упражнения, делать массаж, проводить разогревающие процедуры — ножные ванны, использовать аппликации с перечными пластырями — чтобы улучшить циркуляцию крови.

«Вредные привычки также негативно влияют на сосудистую систему и циркуляцию крови в нижних конечностях. Курение вызывает спазм сосудов, нарушает кровоток и со временем приводит к хронической ишемии тканей. Поэтому у курящих людей ощущение холода в ногах возникает чаще, выражено сильнее и влечет за собой развитие гипертонической болезни», — добавила Сережина.

Анализы и профилактика

Врач предостерегла: если человек заметил, что ноги мерзнут регулярно и без видимой причины, стоит пройти лабораторные и инструментальные обследования. Для начала достаточно сдать общий и биохимический анализ крови, проверить ферритин, гликированный гемоглобин, липидный профиль, гормоны щитовидной железы. По результатам доктор сможет определить, где именно нарушен баланс — в обмене веществ, в работе сосудов или в гормональной системе.

«Но в большинстве случаев помочь себе можно простыми мерами: больше двигаться, не сидеть долго без перерыва, носить свободную одежду и обувь, не сдавливающую сосуды, в рацион добавить сосудопротективные природные флавоноиды — дигидрокверцетин и ресвератрол, отказаться от курения. Эти привычки помогут улучшить кровообращение и вернуть ногам нормальное тепло», — заключила эксперт.

