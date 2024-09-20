Врач-педиатр рассказала, как защитить детей от простуды осенью

Педиатр Сайфулина: чтобы укрепить иммунитет ребенка, следите за его питанием

Осенью дети часто болеют простудными заболеваниями из-за изменения погоды и контактов в школе. Чтобы укрепить иммунитет ребенка, важно следить за его питанием, сообщила РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«Включите в рацион продукты, богатые витаминами C и D: цитрусовые, ягоды, рыбу, яйца и молочные продукты. Они помогут укрепить защитные силы организма», — посоветовала педиатр.

Она призвала обучить ребенка правилам гигиены: регулярное мытье рук снижает риск заражения вирусами. Нужно следить, чтобы ребенок одевался по погоде, особенно если он много времени проводит на улице.

«Проветривайте комнаты и увлажняйте воздух в помещении, чтобы снизить вероятность распространения вирусов. Также стоит поощрять физическую активность: прогулки на свежем воздухе и занятия спортом укрепляют организм и помогают справляться с простудными инфекциями», — отметила Сайфулина.

Полноценный сон и соблюдение режима дня также играют важную роль в поддержке здоровья. Еще нужно привить ребенка от гриппа. Для формирования иммунитета прививку стоит провести как раз в сентябре.