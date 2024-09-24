Врач-педиатр Подмосковья рассказала о способах профилактики болезней сердца

Сердце — это не просто мускул, который качает кровь по сосудам. Это символ жизни, эмоций и здоровья. От состояния сердечно-сосудистой системы зависит самочувствие, качество жизни и ее продолжительность, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если нет врожденной патологии, нет отягощенной наследственности, то проблемы с сердцем у человека часто наступают в результате привычек, сформированных с детства. Это и пристрастие к вредной пище, избыток в рационе мучного, жирного, жареного, перекусы фастфудом, увлечение вейпами, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела», — отметила заведующий кабинетом врача-педиатра участкового Детской поликлиники N2 МОЦОМДа, врач-педиатр Елена Ряскова.

Врач обратила внимание родителей на симптомы, которые указывают на начинающиеся проблемы с сердцем: дискомфорт в области грудины, одышка во время подвижной игры, слабость, вялость, бледность после перенесенной вирусной инфекции. Обычная нагрузка, которая была привычной, теперь стала не по силам. Ребенку все чаще хочется посидеть и отдохнуть, он начал терять сознание на фоне физической нагрузки.

Если у ребенка появились вышеперечисленные симптомы, следует сделать ЭКГ и отвести к кардиологу. Рекомендации врача-педиатра, которые помогут сделать жизнь ребенка более здоровой, заключаются в правильном питании. Употребление большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирных белков. Овсянка, гречка и цельнозерновой хлеб содержат клетчатку, что помогает контролировать уровень холестерина. Также регулярная физическая активность. Двигаться необходимо каждый день. Ходьба, бег, плавание, велоспорт или занятия в фитнес-зале. Главное, чтобы физическая активность включалась в повседневную жизнь. Даже 30 минут зарядки в день могут существенно улучшить состояние сердца.

Избыточный вес — это дополнительная нагрузка на сердце. Необходимо поддерживать здоровый вес, следуя описанным выше рекомендациям по питанию и физической активности.

Стресс может негативно влиять на здоровье сердца, приводя к повышению артериального давления и увеличению уровня кортизола. Нужно научиться справляться со стрессом с помощью медитации, йоги или простых дыхательных упражнений. Эти практики способствуют релаксации и улучшению психоэмоционального состояния. Даже простая прогулка на свежем воздухе может помочь снизить уровень стресса и улучшить настроение.

Стоит отказаться от вредных привычек. Вейпы являются одним из основных факторов риска для сердечно-сосудистой системы. Отказ от курения значительно снижает вероятность развития заболеваний.

Подводя итоги, доктор Ряскова отметила, что неделя ответственного отношения к сердцу — это возможность для каждого сделать шаг навстречу к более здоровой жизни и порекомендовала пересмотреть свои привычки и привычки детей, сделать их более полезными для организма.

Оказание медицинской и лекарственной помощи населению Московской области — главная задача министерства здравоохранения. Речь идет о строительстве новых и модернизации уже существующих медучреждений, открытии ФАПов в деревнях и селах. Кроме того, в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санавиация. Важная составляющая оказания квалифицированной помощи — замена устаревшего оборудования на современное.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.