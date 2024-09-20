Врач-педиатр научила россиян правильно собирать школьный перекус для детей

Благодаря школьному перекусу дети не только утоляют голод между основными приемами пищи, но и поддерживают концентрацию внимания и энергию на нужном уровне, поэтому такая еда должна быть сбалансированной. Врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина в разговоре с РИАМО рассказала, как правильно собирать для подростков перекусы.

«Составляя меню перекусов для ребенка, которые будут не только просты в подготовке, но и полезны, старайтесь избегать излишнего сахара и фастфуда. Они могут привести к резким скачкам уровня глюкозы в крови, что не только не укрепит силы, а, наоборот, может вызвать приступы усталости и утомления. Вместо этого можно предложить ребенку здоровые альтернативы. Например, яблоки, груши или виноград — они и вкусные, и полезные за счет высокого содержания клетчатки и витаминов», — рассказала Сайфулина.

Врач-педиатр отметила, что не лишним, а даже полезным будет добавление к перекусу сухофруктов и орехов, так как они богаты полезными элементами и насыщают организмы энергией. Молочные продукты вроде йогурта, творога или сыров тоже можно взять с собой в школу.

«Домашние злаковые батончики с орехами и медом или овсяные печенья без сахара также станут отличным вариантом для перекуса. Главное, чтобы еда была удобной в употреблении и нравилась ребенку — тогда он с удовольствием будет съедать полезный перекус, а не заменять его на вредные продукты из школьного буфета», — пояснила эксперт.