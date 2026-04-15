Врач Павлова рассказала, кому может навредить хлеб

Хлебобулочные изделия не вредны для большинства людей, однако их избыток и состав могут негативно влиять на здоровье, сообщает «ФедералПресс» .

Врач общей практики Елена Павлова пояснила, что основная опасность связана не с самим хлебом, а с его количеством и качеством. При избытке в рационе такие продукты могут вытеснять более питательные источники белка, клетчатки и овощи.

«Для многих людей главный минус хлебобулочных изделий – влияние на уровень глюкозы и чувство сытости. Рафинированная мука и продукты с добавленным сахаром могут вызывать более резкие подъемы сахара после еды; это не у всех проявляется одинаково, но при предиабете, диабете 2 типа, инсулинорезистентности или при склонности к «срывам» на сладкое такие эффекты заметнее», — пояснила врач.

Павлова добавила, что сдобная выпечка и изделия с кремами часто содержат насыщенные и иногда трансжиры, а также избыток соли и сахара. Это может ухудшать контроль артериального давления и негативно влиять на липидный профиль.

По словам специалиста, предпочтение стоит отдавать изделиям из цельнозерновой муки с умеренным содержанием сахара и соли и без неблагоприятных жиров. Универсальной нормы потребления нет: все зависит от возраста, уровня активности и состояния здоровья.

