Врач ответила, поможет ли яичный белок перед сном снять отеки

Врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь здоров» Ксения Меркулова рассказала, может ли яичный белок перед сном убрать отеки и повлиять на вес, сообщает «Секрет Фирмы» .

Как отметила эксперт, яичный белок не имеет уникальных свойств, а вот недостаток белка может привести к отекам, так как белок притягивает воду. Если белка в крови нет, вода перемещается в межклеточную жидкость, что и вызывает отеки.

При этом врач предупредила, что специально есть яйца на ночь не стоит — это неэффективно. Для начала лучше определить причину дефицита, часто ей оказывается нарушение всасывания в ЖКТ или заболевания с потерей белка.

Снизить вес, по мнению Меркуловой, яйца также не помогут, на похудение влияет питание в целом. Стоит употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, микроэлементов, клетчатки и жидкости, а 85% рациона должны составлять фрукты, овощи, ягоды, зелень, полезные белки, нежирные молочные продукты, цельнозерновые.

«Есть ряд заболеваний, при которых нужно ограничивать белок. Например, хроническая болезнь почек, когда ограничиваем белок до 0,8 г на кг массы тела (обычная потребность: 1–1.2 г на кг массы тела)», — заключила специалист.