Врач опровергла «магический» эффект витаминов

Врач-терапевт Екатерина Косицина заявила, что курсы витаминов не способны быстро сделать человека здоровым и дать моментальные результат. По словам медика, реклама часто приписывает таким таблеткам почти магические свойства, но на самом деле залог хорошего самочувствия — разнообразное питание и физическая активность, сообщает «Вечерняя Москва».

Витамины — это соединения, поддерживающие обмен веществ. Большинство из них поступают человеку из пищи, но некоторые вырабатывает сам организм — к примеру, В12, K и D.

Получить все необходимые витамины можно, если придерживаться правильного питания. Также продукты, помимо минералов и витаминов, содержат еще и дополнительные вещества, способствующие всасыванию витаминов.

Но есть ряд ситуаций, когда организм все же требует дополнительных витаминов. Среди них — беременность и период кормления ребенка грудью, искусственное питание (у маленьких детей или тяжелобольных) и диализ. Также специальные витамины нужно принимать людям, больным определенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, во время послеоперационного периода и в иных обстоятельствах.