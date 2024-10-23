Врач-онколог рассказала, как снизить риск рецидива рака молочной железы

Рецидив рака молочной железы (РМЖ) — повторное появление заболевания после завершения лечения. Рецидивы могут проявляться как в области операции, так и в отдаленных частях организма, сообщила РИАМО врач-онколог, маммолог, заведующая Первичным онкологическим кабинетом по лечению заболеваний молочной железы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова.

«Если рецидив возникает в зоне операции, это может указывать на недостаточную радикальность первоначального вмешательства или недооценку размеров первичной опухоли. Данная ситуация требует пересмотра подходов к диагностике и лечению», — сказала Жукова.

Она подчеркнула, что прогрессирующее заболевание свидетельствует о системном характере рака, который нельзя вылечить лишь хирургическим путем. Требуется продолжить лечение, включая гормональное, целевое или химиотерапевтическое воздействие, в зависимости от клинической ситуации.

По словам онколога, ключевую роль в снижении риска рецидива играет биопсия сторожевого лимфатического узла (БСЛУ). Этот способ диагностики помогает обнаружить метастазы на ранних стадиях, что крайне важно для определения стратегии лечения. Лимфатический узел, который первым принимает на себя отток лимфы от опухоли, называется сторожевым.

В процессе операции в опухоль вводится изотоп. С помощью спецоборудования врач может оперативно оценить состояние лимфатического узла. Если он не поражен, операция может быть завершена. В противном случае пациентке назначается химиотерапия, что позволяет скорректировать лечение на более ранней стадии.

«Не менее важна и профилактика осложнений, таких как лимфостаз, который может развиться после подмышечной лимфодиссекции. Метод БСЛУ значительно снижает вероятность таких последствий, позволяя избежать серьезных осложнений и улучшить качество жизни пациенток после лечения», — отметила маммолог.

Рецидив РМЖ требует комплексного подхода к лечению и наблюдению, а своевременная диагностика и качественное медицинское вмешательство могут существенно повысить шансы на успех, заключила Жукова.

15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Рак груди входит в разряд самых страшных онкологических болезней. Традиционно в этот день женщины могут пройти бесплатную диагностику молочных желез.