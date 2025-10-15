Врач-онколог Подмосковья рассказала, какие обследования помогут выявить рак груди

Ежегодно 15 октября во всем мире отмечается день, посвященный одному из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин — раку молочной железы. Основная его цель — напомнить о важности своевременной диагностики, от которой во многом зависит эффективность лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для раннего выявления заболеваний молочных желез каждая женщина должна раз в год проходить осмотр у гинеколога или маммолога. После 40 лет „золотым стандартом“ диагностики является маммография, которая проводится раз в два года. Женщинам более молодого возраста в качестве обследования назначают УЗИ малого таза и молочных желез. Их необходимо делать раз в год. Также крайне важно ежемесячное самообследование, которое помогает заметить первые возможные изменения. Кроме того, рак молочной железы встречается и у мужчин, поэтому им тоже необходимо проходить регулярные обследования», — прокомментировала врач-онколог Центра амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы Сюзанна Срапян.

Женщины старше 40 лет могут записаться на маммографию самостоятельно, без предварительного посещения гинеколога. Для этого пациентке необходимо иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. А давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет. Записаться на исследование можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по тел.122.

Кроме того, для жителей Подмосковья в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона доступен бесплатный онкоскрининг в последнюю субботу каждого месяца.

Вместе с этим в регионе работает онкопортал Минздрава Московской области (https://onco.mosreg.ru), где размещена вся полезная информация об онкологической службе Подмосковья.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.