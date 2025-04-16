Врач-онколог дал советы, как ухаживать за онкологическими больными

Уход за онкологическими больными требует всестороннего подхода, направленного на улучшение качества жизни пациента и облегчение симптомов болезни, сообщил РИАМО врач-онколог, онкохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

«Он (уход – ред.) включает как медицинские, так и психологические меры, обеспечивая пациенту физический комфорт, эмоциональную поддержку и профилактику осложнений», — объясняет Басанов.

Он подчеркнул, что управление болевыми синдромами — ключевая задача в лечении онкозаболеваний. Пациенты часто испытывают боль, слабость и тошноту, поэтому важно применять обезболивающие средства и контролировать сопутствующие симптомы. Личная гигиена также важна из-за ослабленного иммунитета, что повышает риск инфекций. Регулярные гигиенические процедуры и стерильность при медицинских манипуляциях помогают снизить риски осложнений.

По словам онкохирурга, особое внимание нужно уделить питанию. Онкобольные часто сталкиваются с потерей аппетита и нарушением пищеварения из-за болезни или побочных эффектов лечения. Важно составить диету, учитывая особенности пациента, и следить за его гидратацией.

Еще для ухода за лежачими больными важна профилактика пролежней. Регулярная смена положения, специализированные матрасы и осмотр кожи предотвращают повреждения. Психологическая поддержка также необходима, особенно для онкологических пациентов, испытывающих стресс и депрессию. Важна помощь как профессионалов, так и близких.

Кроме того, уход требует обучения близких пациента основам медицинского ухода, правильной гигиене, управлению болевыми симптомами и профилактике осложнений. Это помогает снизить нагрузку на ухаживающих и улучшить качество жизни пациента.

Уход за онкобольными часто сопровождается эмоциональным выгоранием у ухаживающих из-за постоянного стресса и необходимости реагировать на изменения состояния пациента. Поэтому важно, чтобы ухаживающие имели возможность отдыхать и получать психологическую поддержку.

«Финансовые и организационные трудности также могут стать проблемой, так как лечение, лекарства и медицинские услуги требуют значительных затрат. Это создает дополнительный стресс для семьи пациента», — отметил врач-онколог.

Уход за онкобольными требует не только медицинских знаний, но и психологической устойчивости, организованности и поддержки со стороны семьи и специалистов. Это важный процесс, который влияет на качество жизни пациента и помогает справляться с трудностями на всех этапах болезни, заключил Басанов.