Врач Одинцовской больницы предупредила о рисках тесного бюстгальтера

Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы Оксана Маслова рассказала о последствиях неправильного подбора белья в рамках месяца борьбы с раком молочной железы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Неправильно подобранный бюстгальтер может вызывать дискомфорт, травмировать кожу и нарушать кровообращение и лимфоток, пояснила Оксана Маслова. По ее словам, тесное белье также мешает вовремя заметить изменения формы груди и уплотнения при самообследовании.

«Сам по себе бюстгальтер на косточках не становится причиной рака молочной железы. Металлическая дуга — это инертный материал, и он не может запустить онкологический процесс», — рассказала заведующая центром амбулаторной онкологической помощи.

Маслова отметила, что среди факторов развития заболевания — наследственность, гормональные изменения и нарушения иммунной противоопухолевой защиты. По ее словам, слишком маленькая чашка, впивающаяся в кожу косточка и тесный пояс могут сдавливать ткани и препятствовать нормальному кровообращению и лимфотоку.

«В то же время, если бюстгальтер подобран идеально — по размеру грудной клетки и объему молочной железы — он не создаст никакой негативной ситуации», — пояснила Маслова.

Врач добавила, что правильно подобранные модели на косточках, с пуш-апом или силиконовыми вставками обеспечивают необходимую поддержку.

Одинцовская областная больница приглашает на бесплатную диспансеризацию мужчин и женщин старше 18 лет, прикрепленных к ее поликлиникам. С собой нужны паспорт, СНИЛС и полис ОМС Московской области. Отделение медицинской профилактики находится по адресу: Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом 5а. Оно работает по будням с 8:00 до 20:00.

Записаться можно на порталах uslugi.mosreg.ru/healthy-heart и gosuslugi.ru, а также через инфомат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.