Опять мошенники: экс-помощница главы фирмы Абрамовича возвращает проданное жилье

Москвичка Юлия судится с бывшей помощницей президента инвестиционной компании Millhouse Романа Абрамовича. Экс-помощница продала квартиру за 20 млн рублей, а через год заявила, что стала жертвой мошенников и подала иск о расторжении договора, сообщает Baza .

Сделку заключили 19 марта 2025 года. По словам покупательницы Юлии, владелица квартиры объясняла продажу переездом в Израиль по репатриации. Она лично и онлайн показывала жилье, а также сделала скидку в 1 млн рублей.

По словам Юлии, после сделки бывшая владелица жилья торопилась получить деньги, а затем перестала отвечать на звонки. Покупательница пошла в полицию и узнала, что экс-хозяйка заявила о мошенничестве: якобы она перевела все аферистам.

Юлия вскрыла замки и попала в квартиру, где обнаружила вещи бывшей владелицы и ее истощенную кошку. В тот день экс-хозяйка приехала, собрала некоторые вещи и больше не появлялась. Кошку она не забрала — теперь животное живет с Юлией.

Ранее стало известно, что экс-помощница президента компании Абрамовича действительно продала две квартиры и отдала мошенникам всю выручку. Также ее убедили передать курьеру три старинные ценные иконы. В общей сложности она передала злоумышленникам более 41 млн рублей.

Спустя год после сделки по одной из квартир женщина подала иск о расторжении договора купли-продажи. В суде она заявила, что была обманута и действовала не по своей воле. Юлия уверена: бывшая владелица не выглядела обманутой и отдавала отчет своим действиям.

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