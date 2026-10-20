«Ценозавр»: курятина в Крыму подорожала на 46%, в Алтае — подешевела

Средняя цена курятины в России за год выросла на 13% — до 379 рублей за килограмм. При этом разброс цен оказался пятикратным: от 120 рублей за килограмм до 606. Сильнее всего курятина подорожала в Крыму — на 46%, а единственным регионом с отрицательной динамикой стала Республика Алтай, где цена снизилась на 3%. Об этом РИАМО сообщили в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

Аналитики сервиса «Ценозавр» сравнили цены на курятину во второй половине сентября 2025 года и во второй половине сентября 2026 года. В исследовании учтены средние цены с акционными предложениями.

Самой дорогой курятина оказалась в Крыму — 547 рублей за килограмм, что на 46% больше, чем годом ранее. Минимальная средняя цена зафиксирована в Республике Алтай — 302 рубля, здесь курятина, наоборот, подешевела на 3%.

Среди торговых сетей наибольший средний чек на курятину — в сети «Пуд»: 561 рубль за килограмм, рост на 50% за год. Самая доступная — в «Светофоре»: 146 рублей, снижение на 8%.

По брендам лидером по стоимости стал «Вкусвилл» — 606 рублей за килограмм (+15% за год). Самый доступный вариант — «Эко-Халял»: 120 рублей (+1%).

Среди популярных марок курятины «Петелинка» подорожала на 10% — до 443 рублей за килограмм. «Куриное царство» прибавило также 10% и стоит 361 рубль. «Первая свежесть» выросла в цене на 16% — до 394 рублей. «Троекурово» подорожало на 3% — до 362 рублей. «Наша птичка» прибавила 10% и достигла 352 рублей за килограмм.

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