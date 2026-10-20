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Пожар локализовали в автосервисе в Москве

Пожарные локализовали возгорание в автосервисе на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.

Днем во вторник загорелся автосервис по адресу: Лианозовский проезд, д. 8. Огонь распространился на площади 600 «квадратов».

Информация о погибших и пострадавших в результате ЧП уточняется.

Сотрудники МЧС готовятся тушить мощный пожар с помощью вертолета.

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