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Площадь возгорания в автосервисе на северо-востоке Москвы достигла 600 кв м

Площадь возгорания в автосервисе на северо-востоке Москвы возросла до 600 кв. м. Пожар продолжает разгораться, сообщает Msk1.RU .

Сообщение о пожаре в автосервисе поступило во вторник днем по адресу: Лианозовский проезд, д. 8. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло загорание оборудования в помещении автосервиса.

Сотрудники МЧС готовятся тушить мощный пожар с помощью вертолета.

Информация о погибших и пострадавших в результате ЧП уточняется.

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