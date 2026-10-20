Площадь возгорания в автосервисе на северо-востоке Москвы достигла 600 кв м
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Площадь возгорания в автосервисе на северо-востоке Москвы возросла до 600 кв. м. Пожар продолжает разгораться, сообщает Msk1.RU.
Сообщение о пожаре в автосервисе поступило во вторник днем по адресу: Лианозовский проезд, д. 8. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло загорание оборудования в помещении автосервиса.
Сотрудники МЧС готовятся тушить мощный пожар с помощью вертолета.
Информация о погибших и пострадавших в результате ЧП уточняется.
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