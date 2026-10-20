USD
Доллар США
82,85
-0.92 %
EUR
Евро
93,23
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,39
-0.87 %
TRY
Турецкая Лира
16,77
-0.97 %

Огромный столб дыма: автосервис загорелся в Москве

Происшествия
0:02

Автосервис загорелся возле станции московского метро «Лианозово», сообщает «МК: срочные новости».

На видео очевидцы сняли, как огромный столб черного дыма поднимается над столичными домами высоко в небо.

Пожарные уже выехали на вызов.

Ранее квартира загорелась в многоквартирном жилом доме работников Гидрометеослужбы в центре столицы. Спасены трое взрослых и один ребенок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.