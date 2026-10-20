Огромный столб дыма: автосервис загорелся в Москве

сегодня в 11:01

На видео очевидцы сняли, как огромный столб черного дыма поднимается над столичными домами высоко в небо.

Пожарные уже выехали на вызов.

Ранее квартира загорелась в многоквартирном жилом доме работников Гидрометеослужбы в центре столицы. Спасены трое взрослых и один ребенок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.