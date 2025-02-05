Врач объяснила, почему в холодное время года шелушится кожа

Зимой многие люди сталкиваются с проблемой шелушения кожи на лице, руках и других открытых частях тела. Однако шелушение может появляться и в менее очевидных местах, например, на коленях или даже на коже головы, где могут образовываться себорейные очаги. Об этом РИАМО сообщила врач — эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, основные причины шелушения — пересушенный воздух и холод. Но не только это влияет на состояние кожи. На зимний период приходится и пик нехватки жирорастворимых витаминов — помимо витамина D, людям зачастую не хватает витаминов A и E, которые отвечают за увлажненность и упругость кожи. Их дефицит может приводить к сухости, раздражению и ухудшению общего состояния кожи.

«Важно не только восполнять недостаток этих витаминов изнутри, но и применять их наружно. Существуют специальные кремы, обогащенные жирорастворимыми витаминами, которые помогают быстро устранить шелушение и микротрещинки», — сказала врач.

Он уточнила, что нанесение таких кремов перед выходом на улицу, примерно за 30 минут до прогулки, создает защитный барьер, препятствующий пересушиванию кожи. После возвращения домой также рекомендуется умыться и снова нанести питательный крем, особенно на кожу лица и рук.

«Если же шелушение возникает на участках кожи, которые скрыты одеждой, это может указывать на гиповитаминоз. В таком случае стоит проверить уровень витаминов в организме с помощью анализов. Особенно осторожными с жирорастворимыми витаминами должны быть женщины, так как их чрезмерное употребление может привести к гипервитаминозу, который, в свою очередь, несет определенные риски, в том числе связанные с онкологическими заболеваниями», — предупредила Сережина.

Кроме витаминов на состояние кожи также влияют микроэлементы: цинк, железо, селен и йод. Они необходимы для нормального функционирования щитовидной железы, которая регулирует выработку гормонов, влияющих на здоровье кожи. При их дефиците ухудшается питание кожи, снижается поступление кислорода к тканям, что приводит к сухости и шелушению.

«Однако не всегда причина сухости кожи кроется в нехватке витаминов или минералов. Например, если шелушение появляется на руках, это может быть связано с грибковой инфекцией. В таких случаях стоит обратить внимание на четкие границы очагов шелушения — это один из признаков грибкового поражения. Сегодня для диагностики подобных инфекций не обязательно посещать дерматолога, достаточно сдать анализы в лаборатории. Это особенно актуально для людей, посещающих барбершопы и салоны красоты, где также можно столкнуться с грибковыми инфекциями», — заключила эксперт.