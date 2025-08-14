Врач объяснила, почему усталость и раздражительность появляются в конце лета

Усталость, выпадение волос и раздражительность в августе могут быть связаны с нехваткой витамина D, железа, магния и витаминов группы B, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«К августу часто „всплывают“ нехватки витамина D, железа, магния и витаминов группы B. Летом мы активны, но не всегда питаемся сбалансировано. Плюс — солнца, которое должно давать витамин D, может не хватать, если вы много времени проводите в помещении или используете солнцезащитные средства, а это правильно. Признаки: усталость, раздражительность, выпадение волос, ломкие ногти, тяжесть в ногах», — рассказала Крашкина.

Она добавила, что, если вы чувствуете, что «не в себе» уже пару недель, и простые меры не помогают — самое время сдать анализы.

«Особенно если есть склонность к анемии, если вы женщина репродуктивного возраста, если мало едите мяса или живете в северных широтах. Витамин D, общий анализ крови, ферритин, магний — базовый набор, который покажет, чего не хватает вашему телу», — отметила специалист.

Крашкина подчеркнула, что конец лета — не повод для уныния. Это время мягкой перезагрузки.

«Не нужно ждать сентября, чтобы „начать новую жизнь“. Начните с малого: свет утром, 10 минут ходьбы, один глубокий вдох, один вечер без телефона. Эти кирпичики складываются в ощущение силы. А оно, поверьте, возвращается быстрее, чем кажется», — резюмировала врач.