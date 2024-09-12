Врач объяснила, почему у некоторых людей повышается давление на работе

Врач Бурнацкая: при повышении давления на работе нужно пройти обследование

Современная рабочая деятельность накладывает определенные требования и стереотипы на людей, которые могут негативно влиять на психическое и физическое состояние работников. Например, у некоторых появляется так называемая «офисная» гипертензия — повышение артериального давления на рабочем месте, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Психологи акцентируют внимание на социально-экологическом утомлении, вызываемом различными факторами, такими как изменение естественных биологических ритмов из-за длительного пребывания в помещении, шумовая загрязненность окружающей среды, поездки на большие расстояния со значительной скоростью и частые смены часовых поясов.

По словам Бурнацкой, все это может приводить к развитию различных заболеваний, например, болезней ЖКТ, гормональных нарушений у женщин, нарушений зрения от воздействия мониторов и артериальной гипертензии. Постоянное психологическое давление и стресс могут привести к появлению соматических патологий.

«Существует такое понятие — „офисная“ гипертензия, которая является стабильным повышением артериального давления на рабочем месте при нормальных значениях в покое. Это может быть проявлением стрессиндуцированной гипертензии», — рассказала врач.

В случае устойчивого повышения артериального давления на фоне работы необходимо избегать факторов риска, включая увеличение физических нагрузок, нормализовать питание, ограничить употребление алкоголя и отказаться от курения.

«Также важно пройти комплексное обследование, включая сдачу анализов, ЭКГ, УЗИ сердца, осмотр офтальмолога, соблюдать все рекомендации врачей», — добавила Бурнацкая.

Для повышения стрессоустойчивости и улучшения адаптивных механизмов организма помогут психологические методики, такие как коучинг, занятия йогой и методы психологической регуляции личности, заключила специалист.