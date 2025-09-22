Врач объяснила, почему снижается половое влечение

Интерес к близости напрямую зависит от состояния организма и психики. На него влияют усталость, стресс, гормональные сбои и хронические болезни. Временные колебания нормальны, но если снижение желания сохраняется и сопровождается другими жалобами, это сигнал: пора обратиться к врачу. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Самая частая причина — психологическая. Тревога, страх или внутренние зажимы могут вызвать даже физический дискомфорт во время интимной близости, хотя объективных нарушений нет. В такой ситуации помогает работа с психологом: это не болезнь, но состояние, которое способно полностью перекрыть влечение», — сказала врач.

Не меньшее значение имеют гормоны. Тестостерон отвечает за либидо и у мужчин, и у женщин. После 40 лет, особенно в период менопаузы, его уровень у женщин снижается, и это напрямую отражается на желании. Важен и баланс эстрогенов с прогестероном: у одних влечение ослабевает перед менструацией, у других усиливается.

Сбои бывают и с другими гормонами. Повышенный пролактин подавляет половое влечение: иногда временно, например на фоне стресса, а иногда из-за серьезных нарушений — например, пролактиномы. В таких случаях нужно проверить уровень гормона и обследовать гипофиз.

«Щитовидная железа тоже вносит свой вклад: ее избыток или недостаток меняют обмен веществ и уровень энергии, и организму часто „не до близости“. Схожий механизм работает при нарушениях углеводного обмена и ожирении. У мужчин это сопровождается повышением эстрогенов, у женщин — общим гормональным дисбалансом», — добавила Сережина.

Отдельная история — гормоны стресса. Хронически высокий или резко падающий кортизол буквально переключает организм в режим выживания, выключая все «лишнее» — и желание в первую очередь.

На влечение влияют и дефициты микроэлементов. Недостаток витамина D, цинка, железа, меди отражается на работе репродуктивной системы и снижает синтез половых гормонов.

Есть и соматические факторы: сердечно-сосудистые болезни, эндокринные нарушения, анемия, заболевания ЖКТ. Добавьте к этому прием некоторых лекарств, особенно психотропных, — и влечение может снижаться как напрямую, так и через побочные эффекты.

К снижению активности приводят и тяжелые патологии: диабет, гипотиреоз, болезни надпочечников, опухоли гипофиза, онкологические и инфекционные заболевания.

«Иногда встречается и обратная ситуация — повышенное влечение. Чаще всего оно связано с психическими расстройствами, но причиной могут быть и инфекции, передающиеся половым путем. Они меняют поведение, повышая риск случайных и небезопасных контактов», — объяснила врач.