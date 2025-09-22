Врач объяснила, почему полезные продукты мешают худеть

Мы привыкли считать, что чем больше полезных и малокалорийных продуктов в рационе, тем лучше для здоровья и фигуры. Но иногда именно они становятся причиной хронического воспаления и мешают похудеть. Иммунная система может воспринимать привычные овощи, фрукты или крупы как «чужаков» и запускать реакцию, из-за которой организм удерживает лишнюю жидкость и вес не уходит, несмотря на усилия и диеты. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Традиционно мы обращаемся к диетологу для составления низкокалорийной диеты для снижения веса. Но более правильным будет спросить у своей иммунной системы, какие продукты стоит исключить, а какими расширить рацион для получения общего оздоровления организма. При этом похудение будет не результатом лишения себя любимых продуктов и удовольствия от еды, а станет результатом осознанного выбора. Иммунная система при этом точно «разберется», что вредно, а что безопасно, а какие продукты организм воспринимает как чужеродные. При употреблении таких продуктов ежедневно будут наблюдаться разнообразные симптомы, причиной которых является пищевая непереносимость и постоянный воспалительный процесс в организме», — сказала врач.

Пищевая непереносимость — это реакция иммунной системы замедленного типа. Симптомы проявляются не сразу, а через сутки или даже несколько дней. У одних это сыпь или головная боль, у других — отеки, усталость и лишний вес. Чаще всего «лишние килограммы» оказываются не жировыми отложениями, а результатом задержки жидкости в организме. Хроническое воспаление не ограничено каким-то одним органом — оно распределено по всему телу.

Пищевая непереносимость может быть связана не только с лишним весом, но и с более серьезными состояниями: синдромом раздраженного кишечника, воспалительными заболеваниями ЖКТ, мигренями и даже депрессией. Во многих случаях исключение проблемного продукта оказывается эффективнее, чем постоянные попытки снимать симптомы лекарствами.

«Определить продукты, которые поддерживают воспаление, без лабораторных методов невозможно. Традиционно в таких случаях врачи-аллергологи просят заполнять пищевой дневник в течение двух недель – что съедается в каждый прием пищи и какие ощущения возникают после приема пищи и на следующий день. Но рацион среднестатистического человека довольно бедный – он может съедать за две недели примерно двадцать-сорок продуктов. Но с помощью лабораторного исследования измеряют уровень аллерген-специфических иммуноглобулинов G к 286 пищевым компонентам – продуктам, с которыми человек может познакомиться в отпуске, при посещении ресторана с непривычной кухней и со скрытыми добавками, которые используются производителями в пищевой промышленности. Это исследование также позволяет выявить продукты, которые снижают эффективность диет, вызывают вздутие или постоянный дискомфорт в желудке», — объяснила Сережина.

Обычно именно те продукты, которые человек употребляет ежедневно, перегружают иммунную систему. Исключение этих «провокаторов» и подбор альтернативных вариантов из «зеленого списка» позволяет составить сбалансированный рацион без строгих ограничений.

«По результатам анализа рацион не сужается, а перестраивается: продукты чередуются, чтобы снизить нагрузку на иммунную систему. Уже в первые месяцы заметен эффект — уходит лишняя жидкость (иногда до 7–9 кг), уменьшается воспаление, снижается вес. Важно соблюдать рекомендации: если продолжать есть продукты, вызывающие реакцию, результат будет слабее.

Главное — разнообразие: например, говядина в один день, курица в другой, рыба — в третий. То же касается овощей и фруктов: они не должны повторяться ежедневно», — добавила эксперт.

Анализ помогает «разоблачить» и генетическую непереносимость, например глютена, или лактозную недостаточность. В этом случае исключаются цельные продукты, но могут сохраняться безлактозные или безглютеновые аналоги. Продукты, к которым выявлена реакция, исключаются на 3–6 месяцев, затем вводятся постепенно, под контролем повторного анализа.

Такой подход к питанию не только помогает снизить вес, но и улучшает общее состояние организма, снижает уровень воспаления и замедляет процессы старения. Физическая активность усиливает эффект, но снижение веса возможно и без нее.

«Похудение — это не всегда строгая диета или подсчет калорий. Гораздо важнее исключить из рациона то, что запускает воспаление и мешает обмену веществ. Лабораторная диагностика делает этот процесс точным и персонализированным, помогая подобрать питание, которое действительно работает. Такое похудение будет удовольствием, позитивом и позволит закрепить результат, не считая калории, но разнообразив рацион новыми продуктами и вкусами», — заключила врач.