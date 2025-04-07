Врач объяснила, почему мужчины худеют быстрее женщин

«Некоторые исследования подтверждают, что мужчины быстрее и легче сбрасывают лишние килограммы. Авторы одной из научных работ описывают опыт наблюдения за 2 тыс. добровольцев с избыточным весом. Восемь недель все участники эксперимента придерживались специальной диеты — получали в день не больше 800 килокалорий. Их рацион при этом состоял преимущественно из нежирных супов, каш, овощей и низкокалорийных коктейлей. С такой диетой вес сбросили все, но мужчины худели на 16% быстрее», — сказала Кашух.

Она добавила, что после эксперимента у многих мужчин нормализовался уровень глюкозы в крови и снизился риск развития сахарного диабета. У женщин таких изменений оказалось меньше. Даже наоборот: у некоторых участниц врачи на фоне диеты выявили снижение минеральной плотности костей и мышечной массы.

«Это связано с особенностями ожирения у мужчин и женщин. У мужчин жир скапливается в области живота (висцеральный жир), и организм быстрее использует его в качестве источника энергии. У женщин жир откладывается на бедрах и ягодицах, и его потери меньше влияют на обмен веществ», — пояснила врач.

Кашух отметила, что у мужчин от природы более высокий метаболизм, они эффективнее сжигают калории. При одинаковом рационе и примерно сходном уровне физической нагрузки у мужчин дефицит калорий был более выраженным.

«Организм восполняет недостаток энергии, сжигая накопленный жир. У женщин это происходит медленнее в силу физиологии: подкожный жир у них играет важную роль в поддержании гормонального баланса и сохранении репродуктивного здоровья», — разъяснила гастроэнтеролог.

Врач подчеркнула, что скорость похудения зависит от исходных показателей веса и обмена веществ. Полные люди худеют быстрее при переходе на здоровое питание, чем те, кому нужно скинуть пару лишних килограммов. Также важную роль играет гормональный фон и наличие хронических заболеваний.

«Все индивидуально! Условно, здоровая женщина, которая набрала вес после беременности, вернется в нужную форму быстрее, чем мужчина с нарушениями пищевого поведения и неконтролируемым сахарным диабетом», — заключила Кашух.