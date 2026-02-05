Врач объяснила, почему детям нельзя есть «Нутеллу» так же, как взрослым

Шоколадная паста сама по себе неопасна, но для детей она быстрее выходит за пределы нормы, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Вопрос не имеет однозначного ответа. Если рассматривать „Нутеллу“ прежде всего как источник пищевого удовольствия, она не может считаться однозначно вредной ни для кого. Однако у детей чаще, чем у взрослых, возникают аллергические реакции. Детский организм в целом более чувствителен к новым или сложным по составу продуктам, а такие сладости, как „Нутелла“, содержат множество компонентов», — отметила Кашух.

Она уточнила, что, хотя подобные реакции возникают сравнительно редко, этот фактор стоит учитывать.

«Разница в вопросе продуктов с добавленным сахаром заключается также в суточных нормах. У детей общая калорийность рациона ниже, следовательно, и допустимая доля сладостей меньше: она рассчитывается как 10% от общей энергетической ценности рациона», — рассказала врач.

5 февраля празднуется Всемирный день «Нутеллы». Отмечать этот день шоколадно-ореховой пасты предложила американский блогер из Италии в 2007 году.

