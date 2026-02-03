Врач объяснила, можно ли заразиться оспой обезьян через полотенца и постель

Заразиться оспой обезьян можно не только при тесном контакте с заболевшим, но и через предметы быта, которыми он пользовался, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«При длительном общении лицом к лицу с заболевшим возможна воздушно-капельная передача, однако это не самый частый путь заражения. Капли респираторных выделений, содержащие вирус, достаточно тяжелые и не распространяются на большие расстояния», — пояснила Уланкина.

Она добавила, что заражение возможно при поцелуях через слюну, если у инфицированного есть язвы на слизистой оболочке рта. Также вирус может передаваться от матери к плоду через плаценту и при непосредственном контакте во время родов.

«Чаще всего заражение происходит при тесном контакте с кожей больного человека, особенно в период активного развития сыпи, когда пузырьки и гнойнички лопаются и образуются корочки. Вирус может передаваться как при прямом прикосновении к коже, так и контактно-бытовым путем — через загрязненные предметы, включая полотенца и постельное белье», — уточнила эксперт.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проводят эпидемиологическое расследование после регистрации случая подозрения на оспу обезьян в регионе. Всего в Подмосковье подозревают три случая этой болезни.

