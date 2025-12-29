Врач объяснила, как справиться с чувствительностью зубов в домашних условиях

В холодный сезон многие начинают чаще добавлять горячие напитки в свой рацион: какао, крепкий кофе или чай. Однако для некоторых этот процесс сопровождается неприятными ощущениями в зубах и деснах. Резкая боль при первом глотке — это сигнал о повышенной чувствительности зубов, с которой сталкиваются многие люди. О том, как избежать дискомфорта и продолжать наслаждаться любимыми напитками без боли, сообщила РИАМО член отраслевой экспертизы бренда Apagard, врач-стоматолог общей практики Раиса Обухова.

Чувствительность зубов возникает, когда эмаль — естественная защита зуба — истончается или повреждается, а десны отступают, обнажая дентин. Основной причиной чувствительности часто становится агрессивная чистка зубов жесткой щеткой, которая может повредить эмаль и раздражать десна. Кислые продукты и напитки в рационе могут способствовать разрушению защитной оболочки эмали.

Изменение привычек

Первым шагом к улучшению состояния зубов является пересмотр привычек в уходе за полостью рта. Жесткая щетка и пасты с крупными абразивными частицами могут привести к повреждению эмали. Чтобы этого избежать, нужно выбрать щетку с мягкой щетиной и использовать зубную пасту, специально разработанную для чувствительных зубов.

«Паста для чувствительных зубов — это лечебно-профилактическое средство, и следует понимать, как она работает. Хорошие пасты физически „закупоривают“ обнаженные дентинные канальцы, создавая барьер между раздражителем и нервом. Другой тип паст содержит нитрат калия или хлорид стронция. Эти вещества проникают в канальцы и постепенно снижают возбудимость самого нерва, делая его менее реактивным. Такие пасты нужно использовать как минимум два раза в день в течение нескольких недель, чтобы получить результат», — отметила врач-стоматолог Раиса Обухова.

Важно использовать правильную технику чистки, движения щеткой должны быть мягкими, начиная движение от основания у десен к краю зубов. Не стоит забывать также об использовании зубной нити или межзубных ершиков, которые помогут очистить труднодоступные участки между зубами, куда обычная щетка не может добраться.

Если чувствительность зубов сохраняется длительный период, это может быть сигналом более серьезных проблем, таких как кариес или заболевания десен. В таком случае необходимо обратиться к стоматологу, который сможет определить причину и предложить индивидуальное лечение.

Продолжать наслаждаться горячими напитками — это вполне возможно. Следуя рекомендациям по уходу за зубами и своевременно обращаясь к врачу, можно уменьшить дискомфорт, а со временем — забыть о нем полностью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.