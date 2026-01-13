Врач объяснила, как мягко вернуться к работе после долгого отдыха

Чтобы снизить нагрузку на организм после длительных выходных, в первые рабочие дни важно сознательно замедлить темп и не перегружать себя сложными задачами, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Чтобы смягчить неприятные последствия от резкого окончания отдыха, критически важно в первые рабочие дни сознательно снижать нагрузку: начинать не с решения сложных задач, а с планирования, встроить в день обязательные короткие перерывы на разминку, по возможности избегать дополнительного стресса в виде сверхурочной работы», — посоветовала врач.

По мнению Филевой, вхождение в привычный рабочий ритм должно быть плавным и постепенным, это позволит адаптироваться с минимальными потерями для физического и ментального здоровья.

«Нужно понимать, что наиболее уязвима психоэмоциональная сфера. Резкий контраст между длительным отдыхом и работой, особенно с высокой ответственностью и большим объемом накопившихся задач, способствует развитию тревожности и панических атак у предрасположенных к этому людей, а также может спровоцировать развитие синдрома эмоционального выгорания», — рассказала врач.

Она также отметила, что продолжительное пребывание в сидячем положении, характерном для работы в офисе, приводит к тому, что мышцы и суставы теряют свою привычную активность. В результате в области спины и шеи возникают болевые ощущения, провоцируемые постоянным напряжением мышечного каркаса.

