Врач объяснила, из-за чего появляется аллергия

Важную роль в формировании аллергии у человека играет наследственность, она может передаваться от родителей. Кроме того, аллергию могут спровоцировать инфекционные заболевания в детстве и антибиотики. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Аллергия может быть у человека с самого рождения или появиться в течение жизни. Огромное значение тут играет наследственность: если родители страдают аллергией, вероятность, что она появится у ребенка, может достигать 70%. При этом наследуется не сама аллергия, а склонность к ней», — объяснила Филева.

Она пояснила, что аллергия на кошек у одного из родителей необязательно приведет к точно такой же реакции у детей. У них может развиться чувствительность к орехам или к пыльце растений.

При этом аллергия может внезапно проявиться и во взрослом возрасте в виде реакции на пыльцу растений или шерсть. Филева отмечает, что одними из причин появления аллергии могут быть перенесенные в детском возрасте инфекционные заболевания, прием антибиотиков, стерильные условия, при которых максимально ограничен контакт с микробами, несбалансированное питание, хронический стресс, загрязнение воздуха.