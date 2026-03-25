Ощущение потерянной энергии: как храп приводит к хронической усталости

Искривленная носовая перегородка часто приводит к апноэ во сне и хронической усталости. Человек просыпается разбитым и раздраженным, сообщил РИАМО ринохирург, пластический хирург Сергей Карпович.

«Многие считают храп просто неудобством для окружающих. Но на самом деле это часто сигнал о том, что во сне у человека останавливается дыхание. А причина номер один — искривленная носовая перегородка. Ночью, когда мы лежим, мягкие ткани глотки расслабляются, а отек слизистой носа усиливается», — рассказал Карпович.

Если перегородка искривлена, поток воздуха встречает препятствие, возникает вибрация — храп. Но опаснее другое: в какой-то момент воздух перестает проходить совсем — это апноэ.

«На секунды мозг просыпается, чтобы заставить нас вдохнуть. Человек не помнит этих микропробуждений, но утром чувствует себя разбитым, как будто не спал. Искривленная перегородка — это механическая преграда. Она не дает воздуху свободно проходить даже в состоянии покоя. Организм вынужден дышать ртом, а ночью — бороться с недостатком кислорода», — рассказал врач.

Карпович уточнил, что как результат: хроническая усталость, снижение концентрации, дневная сонливость. Это и есть то самое «ощущение потерянной энергии», которое пациенты описывают как «просыпаюсь без сил».

«Исправить можно одной операцией — септопластикой. Выпрямляем перегородку, восстанавливаем поток воздуха. Храп уходит, апноэ исчезает, а вместе с ним возвращается качественный сон и энергия», — заключил эксперт.

