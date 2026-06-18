Врач объяснил, почему у жителей Ямала чаще выпадают волосы

На Ямале выросло число обращений из-за выпадения волос. Чаще всего проблему связывают со стрессом, болезнями и условиями Крайнего Севера, сообщает «Север-Пресс» .

Заведующий отделением косметологии РМЦ «Сибирка», дерматовенеролог и трихолог Аяз Оруджов сообщил, что у жителей Ямала чаще выявляют андрогенетическую алопецию, диффузное выпадение волос после стрессов и заболеваний, а также себорейный дерматит кожи головы.

Северный климат сам по себе не вызывает облысение. Однако долгий отопительный сезон, сухой воздух, мороз, ветер и перепады температур усиливают сухость кожи головы, ломкость волос и кожные заболевания. Дефицит витамина D также может влиять на работу волосяного фолликула.

У мужчин основной причиной выпадения волос врач назвал наследственность. У женщин проблему могут провоцировать дефицит железа, болезни щитовидной железы, гормональные сбои, стресс, беременность, роды, инфекции и генетическая предрасположенность.

Оруджов посоветовал подбирать шампунь по типу кожи головы, защищать волосы от мороза и ветра, следить за питанием и не принимать витамины без диагностики. Лечение назначают после обследования, включая трихоскопию. Специалист может рекомендовать наружные средства, препараты от андрогенетической алопеции или PRP-терапию.

К врачу стоит обратиться, если волосы активно выпадают дольше 2-3 месяцев, заметно снизилась густота, расширился пробор, появились очаги облысения, зуд, шелушение, покраснение, болезненность или истончение волос.

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