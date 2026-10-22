Врач объяснил, почему отпуск на юге не спасает от дефицита витамина D

Поездка на море не гарантирует восполнения витамина D: его нехватку выявляют даже у постоянных жителей побережья. Об этом рассказал терапевт «Инвитро» Евгений Космынин, сообщает Газета.ru .

Организм вырабатывает витамин D под действием ультрафиолета. Однако, по словам врача, солнцезащитные кремы, закрытая одежда и пребывание в тени снижают его синтез.

«Казалось бы, чем ближе к экватору, тем эффективнее должен работать этот механизм. Но широта — далеко не единственный и, как выяснилось, не главный фактор. Даже в южных широтах синтез витамина D в коже может быть подавлен облачностью, загрязнением воздуха и аэрозолями, которые рассеивают ультрафиолет еще до того, как он достигнет кожи. Интенсивность синтеза зависит от угла падения солнечных лучей, времени суток и сезона. Зимой даже на юге солнце находится слишком низко, чтобы стимулировать выработку витамина D в коже», — объяснил доктор.

Для усвоения витамина D нужны желчь и ферменты поджелудочной железы. Хронический панкреатит, болезнь Крона и целиакия нарушают этот процесс. Магний необходим для активации витамина в печени и почках.

Космынин посоветовал осенью сдать анализ на витамин D и обсудить с врачом результаты и профилактическую дозировку.

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