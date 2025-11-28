Врач объяснил, как появляются «колено бегуна» и «локоть теннисиста»

Легкие пробежки по утрам или настольный теннис по выходным — и можно считать себя приверженцем здорового образа жизни. Но за небольшой физической нагрузкой нередко скрываются травмы, которые раньше считались уделом профессиональных спортсменов. Сегодня «колено бегуна» и «локоть теннисиста» все чаще диагностируют даже у тех, кто ни разу не выходил на большой корт. Травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Кирилл Журавлев сообщил РИАМО, что провоцирует появление этих патологий и как распознать их на ранней стадии.

«Колено бегуна»

Это пателлофеморальный болевой синдром — микротравма связок надколенника и сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Эта травма часто возникает не только у профессионалов — легкоатлетов или волейболистов, но и у тех, кто внезапно решил «встряхнуться» в спортзале после долгого перерыва.

«Ко мне часто обращаются с травмой колена, причем далеко не профессионалы. Основная ошибка ЗОЖников — резкое увеличение нагрузки на ноги без подготовки. Достаточно малейшего неправильного положения ног и ступней во время пробежки, и коленные связки не выдерживают и травмируются», — сказал Журавлев.

Симптомы «колена бегуна» невозможно проигнорировать: тупая, ноющая боль в коленной чашечке, усиливающаяся каждый раз при подъеме или спуске по лестнице, скованность и хруст в суставе при движении.

«Локоть теннисиста»

Еще одна травма с говорящим названием. Как пояснил травматолог, воспаление связок в области локтевого сустава встречается не только у спортсменов, но и у строителей, парикмахеров, поваров, садоводов — всех, кто регулярно выполняет однотипные движения руками.

«Главные риски для здоровья, которые влечет эта травма, связаны с хроническим воспалением. На ранней стадии с ним еще можно справиться без каких-либо последствий, но если боль игнорировать, ткани сухожилия начинают разрушаться, и тогда восстановление может занять месяцы», — отмечает врач.

Иногда осложнения могут затронуть и нервные структуры. При сдавлении локтевого нерва у человека появляется чувство жжения, онемения и покалывания, затрудняется сгибание и разгибание руки, вплоть до атрофии мышц.

Ключевую роль в диагностике травм колена и локтя играет магнитно-резонансная томография.

«МРТ — один из наиболее информативных методов диагностики в травматологии. Обследование позволяет увидеть мельчайшие изменения в мягких тканях и хрящах, определить степень воспаления, наличие жидкости, кальцификатов и микроповреждений суставов. В зависимости от результатов мы подбираем определенный вариант лечения — медикаментозную терапию или хирургическое вмешательство», — подчеркнул Журавлев.

В любом случае, если возникли проблемы с коленом или локтевым суставом, не стоит все решать самостоятельно. Последствия могут оказаться достаточно серьезными, предупредил врач.

