«МакКафе» и «МакКриспи»: McDonald’s зарегистрировал 14 товарных знаков в России

Среди новых регистраций — всем знакомые бренды: McCafe, Ronald McDonald House и McCrispy. Примечательно, что все они оформлены также и в русскоязычной версии — «МакКафе», «Дом Рональда Макдональда» и «МакКриспи».

В список также вошли Happy Meal, «Биг Брекфаст Ролл», «МакФреш», «Макчикен», «Мэр Макчиз» и даже «Университет Гамбургерологии».

Пока неизвестно, означает ли это полномасштабное возвращение сети в Россию или просто защиту бренда. Однако шаг явно говорит о том, что компания внимательно следит за ситуацией и не исключает новых запусков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.