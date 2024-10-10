Врач о смерти 12-летней школьницы от менингита: дети наиболее уязвимы инфекции

Наиболее уязвимы менингококковой инфекции маленькие дети, а второй пик заболеваемости наблюдается в возрасте 14-16 лет — в пубертатный период. Также инфекция угрожает и пожилым людям, сообщил РИАМО главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, д. м. н. Андрей Продеус.

8 октября в подмосковном Наро-Фоминске от менингококковой инфекции скончалась 12-летняя девочка. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь школьницы не удалось — она скончалась от остановки сердца. Инфекция унесла жизнь ребенка буквально за считанные часы.

«Чтобы заразиться менингококковой инфекцией, не обязательно ехать за границу или посещать бассейн — ее можно „подцепить“ в любом месте», – сказал Продеус.

Он подчеркнул, что степень тяжести заболевания определяется множеством факторов, среди которых можно выделить состояние иммунной системы, уровень концентрации инфекции в организме, а также индивидуальные особенности каждого человека.

По словам специалиста, наиболее действенный метод защиты от заражения — вакцинация. Эксперты создали вакцины, способные защитить людей от инфекций, которые трудно поддаются терапии или развиваются столь стремительно, что лечение не успевает начаться.

Однако положение осложняется тем, что значительное число детей остается непривитыми, а взрослое население не проявляет должной бдительности в отношении менингококковой инфекции, заключил Продеус.