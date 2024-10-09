МК: 12-летняя девочка умерла от менингита в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске от менингита скончалась 12-летняя девочка. Болезнь у нее развилась очень быстро, сообщает «МК: срочные новости» .

Поздно ночью у ребенка поднялась температура сразу до 40 градусов. Медики диагностировали ОРВИ, сделали укол. После этого температура упала, но затем снова поднялась.

Родители повезли девочку в больницу. Увидев у нее синюю сыпь на коже, доктор менингококковую инфекцию, которую позже подтвердили. Через несколько часов школьница скончалась в медучреждении от остановки сердца.

Источник заражения еще не выявили. Так, девочка не посещала бассейн, не пила сырую воду из-под крана, а также не уезжала на отдых в другую местность.

Сейчас ее одноклассникам и одногруппникам по театральной студии срочно делают прививки от инфекции.