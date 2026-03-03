Врач назвала безопасный способ похудеть без «жестких» диет

сегодня в 07:00

Гастроэнтеролог Кашух: худеть лучше по принципу «гарвардской тарелки»

Для снижения веса и контроля хронических заболеваний безопаснее придерживаться сбалансированного рациона по принципу «гарвардской тарелки», сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Если цель — похудение или контроль хронического заболевания, безопаснее выстроить сбалансированное питание с достаточным количеством белка, овощей, сложных углеводов и полезных жиров. Приемы пищи полезно строить по принципу „гарвардской тарелки“» — сказала Кашух.

Она пояснила, что в этом случае половину всей порции должны составлять овощи, зелень и фрукты, четверть — цельнозерновые крупы, еще четверть — источники белка: мясо, рыба.

«Также важно следить за суточной калорийностью рациона, чтобы потреблять столько калорий, сколько организму требуется для поддержания нормальной жизнедеятельности. Такой подход поможет поддерживать нормальный вес без вреда здоровью», — поделилась врач.

