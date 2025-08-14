Врач назвала 5 признаков, когда стоит прервать пост

«Первый серьезный признак — постоянная слабость и головокружение, мешающие повседневным делам. Если эти симптомы появились после начала поста, стоит задуматься, целесообразно ли его продолжать. Второй „красный флаг“ — проблемы с концентрацией. Если вы заметили, что с началом поста стали рассеянны, часто забываете простые вещи или не можете сосредоточиться на работе, возможно, стоит обратить внимание на рацион или приостановить пост, чтобы разобраться в самочувствии», — рассказала Кашух.

Она добавила, что третий признак — резкие перепады настроения, раздражительность или апатия. В таких случаях следует или пересмотреть рацион — усилить питание, обогатив его необходимыми веществами, или поставить пост на паузу, чтобы состояние не ухудшилось.

«Четвертый признак — обострение хронических заболеваний. Если появились проблемы с органами пищеварения, скачки давления или другие неприятные симптомы, лучше прервать пост и обратиться к врачу. Пятый признак — навязчивые мысли о еде. Если еда становится единственным предметом размышлений, это говорит о том, что организму не хватает питания», — пояснила врач.

Кашух отметила, что, возможно, стоит начать с мягких ограничений, например, заменить мясо растительными источниками белка, но не отказываться от яиц и молочных продуктов.

Успенский пост — самый короткий из всех постов, длится он всего две недели. Начало его приходится на 14 августа, на Медовый Спас, середина — на Яблочный Спас, а заканчивается пост праздником Успения Божией Матери. В дни Успенского поста рекомендуется придерживаться некоторых ограничений, которые являются довольно строгими.