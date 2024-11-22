Врач назвал самую частую причину рака поджелудочной железы

Д. м. н., заведующий центром абдоминальной хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена — филиала НМИЦ радиологии Минздрава России Владимир Трифанов рассказал, что основные факторы, способствующие развитию рака поджелудочной железы, включают злоупотребление алкогольными напитками, а также жареной, сладкой и жирной пищей. Неправильное питание может ослабить функции поджелудочной железы и тем самым увеличить риск возникновения рака, сообщает Life.ru .

По словам врача, употребление алкоголя оказывает пагубное влияние на работу внутренних органов и может вызвать серьезные последствия. Жареная, жирная и очень сладкая еда также отрицательно сказываются на состоянии организма.

«Это приводит к тому, что поджелудочная железа, основная функция которой заключается в выработке специального секрета для контроля баланса жиров, углеводов и белков в организме, работает в усиленном режиме. Это ослабляет ее функции и увеличивает риск развития рака», — пояснил Трифанов.

Однако развитие РПЖ может зависеть от различных факторов, таких как генетическая предрасположенность, избыточный вес, недостаток физической активности, курение и наличие хронических заболеваний, включая панкреатит и диабет II типа. Эти состояния могут вызывать воспалительные процессы в поджелудочной железе, что, в свою очередь, повышает риск развития онкологии. Важно проходить регулярные медицинские осмотры для раннего обнаружения рака, подчеркнул врач.

Не стоит забывать, что своевременное выявление рака поджелудочной железы значительно повышает вероятность успешного лечения и выздоровления. Тем не менее следует иметь в виду, что не все проявления указывают на наличие онкологии и некоторые из них могут быть связаны с другими заболеваниями, заключил Трифанов.