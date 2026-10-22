Синоптики предупредили о дождях и ветре в Московском регионе 22 октября

В четверг, 22 октября, в Москве и области ожидается до 13 градусов тепла с переменной облачностью и осадками. Об этом сообщает Гидрометцентр России .

В светлое время суток температура воздуха в столичном регионе будет колебаться в пределах от 11 до 13 градусов выше нуля. Синоптики прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах пройдет небольшой дождь.

Ветер будет юго-восточный. Он разовьет скорость от 4 до 9 метров в секунду.

В темное время суток небо затянет плотными облаками, а столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов тепла. Ночью жителей Московского региона ожидает дождь, интенсивность которого на отдельных участках области усилится до умеренной. Сохранится юго-восточный ветер. Его скорость будет от 4 до 9 метров в секунду.

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