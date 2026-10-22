Два помещения для бизнеса в Лефортове выставили на городские торги

На открытые торги выставлены два помещения для бизнеса в Юго-Восточном административном округе Москвы. Оба объекта расположены недалеко от метро в сложившихся жилых кварталах района Лефортово, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что коммерческие помещения в районах с развитой транспортной инфраструктурой и плотной жилой застройкой особенно востребованы у предпринимателей. Они позволяют привлекать и клиентов ближайших кварталов, и жителей других частей столицы.

«Большой выбор таких объектов представлен на городских торгах. Сейчас предприниматели могут приобрести два помещения свободного назначения в Лефортове. Первое — площадью 150,6 кв. метра — расположено на Авиамоторной улице, рядом со станцией метро “Авиамоторная”, где пересекаются Калининская и Большая кольцевая линии. Второе помещение площадью 164,2 квадратного метра находится на улице 2-я Синичкина, недалеко от станции метро “Лефортово”», — пояснил Пуртов.

Глава ведомства добавил, что объекты подойдут для разных видов коммерческой деятельности, например, для офисов, мастерских или сервисов. Объекты расположены по адресам: улица Авиамоторная, дом 51 (подвал) и улица 2-я Синичкина, дом 5 (первый этаж). Продавец недвижимости — столичный Департамент городского имущества.

Прием заявок на участие в торгах завершится 9 и 11 ноября. Открытые аукционы пройдут 12 и 20 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество: земельные участки, машино-места, здания, нежилые помещения и другие объекты. Полный перечень актуальных лотов представлен на сайте torgi.mos.ru. Пользователям доступна вся необходимая информация, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Больше об экономике столицы можно найти в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.