Вашего питомца «разнесло»? Эксперт объяснил, почему смена корма не спасет его

При наборе лишнего веса у кошек и собак не стоит резко сокращать порции или устраивать животным голодание. Помочь похудеть помогут активные игры. Об этом РИАМО рассказал руководитель направления «КошкодавкамНет» Фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.

«Сезонная смена корма не поможет при прибавке в весе, и играми трудно компенсировать постоянный перекорм, если он есть. Когда движения стало заметно меньше, а вес растет, следует оценить, сколько питомец съедает за день», — сказал Балагуров.

Он порекомендовал отмерять сухой корм кухонными весами и договориться с членами семьи, кто отвечает за кормление животного. Нередко питомец получает двойную порцию просто потому, что один хозяин уже покормил его, а другой об этом не знает.

Учитывать необходимо и лакомства, даже самые небольшие. На них должно приходиться не более 10% суточной нормы калорий. Для поощрения можно использовать часть заранее отмеренной порции обычного корма.

«При уже появившемся избытке веса подходящую калорийность и необходимость смены корма на более диетический лучше согласовать со специалистом. Резко сокращать размеры порций и устраивать для питомца „голодные дни“ точно не следует: для кошек, особенно полных, голодание опасно серьезным поражением печени», — предупредил эксперт.

Как поддерживать активность питомца в холода

По словам Балагурова, заставлять собаку гулять в холод столько же, сколько летом, не нужно. Продолжительность прогулок зависит от возраста, состояния здоровья, особенностей шерсти и погоды.

В ненастье можно выходить чаще, но ненадолго, а часть активности перенести домой. Короткошерстным и пожилым животным дольше находиться на улице может помочь специальная одежда. Однако если собака начинает дрожать или заметно замедляется, прогулку следует завершить.

«Дома собаке можно предложить спокойные игры, будь то поиск спрятанной игрушки, а также повторение знакомых команд. Для кошки подойдут короткие игры с удочкой или мячиком в течение дня», — пояснил специалист.

При лишнем весе физическую нагрузку необходимо увеличивать постепенно, без принудительных пробежек и прыжков. Особенно осторожными следует быть с животными, у которых есть проблемы с суставами.

Балагуров подчеркнул, что основа контроля веса питомца — посильная ежедневная активность и питание, соответствующее его индивидуальным потребностям.

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