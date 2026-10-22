Тревожные звоночки: когда паре лучше расстаться и забыть друг друга

Универсального списка признаков конца отношений нет, ведь каждая пара уникальна, и ситуация требует индивидуального подхода. Но есть общие «звоночки», которые подсказывают, что что-то идет не так, сообщила РИАМО семейный и провокативный психолог, автор книг Елена Гусева.

Главные индикаторы

«Вы перестали разговаривать. Здесь речь не о бытовом общении: „что купить на ужин?“ или „кто заберет ребенка из сада“. А о том, что желание рассказывать о себе, о своих переживаниях, сошло на нет. Вы больше не делитесь с партнером чувствами, тревогами, мечтами или радостями. Вы можете вместе жить, спать, есть, воспитывать детей, но делаете это не вместе, а по отдельности, как соседи. Вы можете сидеть на одной кухне в тишине, но тишина эта не уютная, а гнетущая», — отметила Гусева.

По ее словам, если человеку легче открыться коллеге, с которым он ходит на обед, или другу, с которым по пятницам пропускает по бокальчику вина, чем партнеру, с которым делит постель, — это первый тревожный звоночек.

Вторым «звоночком» она назвала исчезнувшую физическую близость. При этом отсутствие секса — это не всегда про физиологию, сниженное либидо или усталость. В подавляющем большинстве случаев — это маркер эмоционального разрыва.

«Когда вы избегаете тактильного контакта, когда напрягаетесь, а не расслабляетесь, если партнер к вам прикасается, — это говорит о том, что между вами выросла стена», — сказала психолог.

Она уточнила, что некоторые люди считают, что в таком случае нужно расстаться. А для кого-то — это сигнал о временном кризисе. Например, после рождения ребенка, болезни одного из партнеров, утраты близкого человека или стресса из-за финансовых проблем секс может уйти на второй план.

Когда нужно расстаться

Психолог выделила несколько пунктов:

— если вы смотрите на партнера и чувствуете не злость, не обиду, не желание бороться, а пустоту и усталость;

— если вы чувствуете себя одиноко, находясь рядом с ним;

— если вы постоянно стоите «на цыпочках», опасаясь спровоцировать ссору или конфликт;

— если ваши ценности и цели расходятся;

— если ваши планы на будущее строятся без него.

Когда стоит сохранить отношения

«Если есть хотя бы искра живого интереса к партнеру. В этом случае я бы рекомендовала: разобраться, как было утрачено доверие и было ли оно изначально; заново учиться говорить и слышать друг друга; учиться снова прикасаться; обратиться к семейному психологу», — пояснила собеседница.

Как отметила Гусева, отношения — это живой организм, который либо деградирует, либо развивается. И рост в любом случае будет проходить через кризис.

При этом многие воспринимают расставание как провал. Ведь надо «нести свой крест», терпеть, жить ради детей. Но иногда уйти — это про заботу о себе и своем ментальном здоровье. Кто-то скажет: «Все так живут!». Нет, не все. Все живут по-разному. Оставаться в отношениях, которые делают вас несчастными, — это не подвиг и не героизм.

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