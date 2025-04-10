Врач МОНИКИ провел мастер-класс по оказанию первой медпомощи для школьников

В рамках цикла просветительских мероприятий медицинской школы МОНИКИ им. Владимирского состоялся мастер-класс по оказанию первой помощи для школьников. Мероприятие направлено на повышение медицинской грамотности среди молодежи и профориентацию в области медицины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Первая помощь оказывается до прибытия профессиональных медиков, что делает ее незаменимой в экстренных ситуациях. Скорая помощь может прибыть через несколько минут, а в некоторых случаях каждая секунда на счету. Своевременные действия могут существенно повысить шансы пострадавшего на выживание, особенно это важно в случаях остановки сердца, сильного кровотечения или удушья. Проходить обучение первой помощи важно как взрослым, так и детям — оно доступно каждому и не требует специального медицинского образования. Эти навыки способствует повышению общественной безопасности и ответственности, это не только личный навык, но и способ внести вклад в общее благополучие и безопасность окружающих», — рассказал преподаватель медицинской школы МОНИКИ, ассистент кафедры медицины катастроф факультета усовершенствования врачей МОНИКИ, врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Егоров.

Занятие в медицинской школе МОНИКИ включает две части — теоретическую и практическую. В рамках теоретической части школьникам объяснили основы поведения в чрезвычайных ситуациях, алгоритмы оценки состояния пострадавшего и правила оказания помощи при травмах различной степени тяжести. Практическая часть посвящена отработке навыков сердечно-легочной реанимации, наложению жгутов и шин, а также обработке ран и ожогов.

«Наши занятия проходят в интерактивном формате — это позволяет применить навыки в условиях, приближенных к реальным, и выработать автоматизм в действиях. Игровые элементы повышают мотивацию и вовлечение обучающихся, что делает процесс обучения более увлекательным и запоминающимся», — отметил Егоров.

Принять участие в этом и других мастер-классах медицинской школы МОНИКИ может любой желающий школьник в составе группы или класса. Для этого необходимо выбрать понравившееся занятие и отправить заявку на почту medschool@monikiweb.ru или в группе ВК. Все занятия проводятся под запрос, время и дата подбираются индивидуально. Все занятия проходят на базе МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с использованием симуляционного оборудования под руководством действующих врачей Института.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.