Ефимов: в Раменках построят образовательный комплекс

В районе Раменки в Москве планируется строительство нового образовательного комплекса на 625 мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект уже получил положительное заключение экспертизы. Комплекс разместится по адресу: улица Лобачевского, земельный участок 120/1.

«Современный образовательный комплекс общей площадью более 11 тысяч квадратных метров построят в Раменках. Он будет включать детский сад для 175 воспитанников и школу для 450 учеников. Это будет четырехэтажное здание, состоящее из двух блоков с отдельными входными группами для дошкольного учреждения, а также для учащихся начальных и средних классов», — объяснил вице-мэр.

Он добавил, что проектом также предусматривается благоустройство территорий.

В детском саду каждая групповая ячейка будет включать игровую и спальную зоны, раздевалку, буфет и санузел. Кроме того, в здании оборудуют спортивный зал с инвентарной, а также музыкальный зал для мероприятий и праздников.

По словам председателя комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, блок общеобразовательного учреждения рассчитают на 18 классов — 10 средней школы и 8 начальной.

«В детском саду предусмотрено семь групповых ячеек. На территории комплекса появятся игровые и физкультурные площадки, поле для мини-футбола с беговой дорожкой, площадка для проведения линеек и других мероприятий», — сказал Щербаков.

В школе предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс для естественных наук, медиатека. Также в здании будет актовый зал, спортивный и гимнастический залы с тренерскими комнатами, душевыми и раздевалками.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие нового детского сада в Новомосковском округе.