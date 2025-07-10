17-летняя нижегородка пропала вместе с парнем, сбежавшим с СВО

В Нижегородской области 17-летняя девушка бросилась в бега вместе с 21-летним возлюбленным, который проходил службу в зоне специальной военной операции, пришел в отпуск домой, но возвращаться на фронт отказался. Теперь пару ищет полиция, сообщает Baza .

История любви школьницы и молодого бойца СВО началась в августе 2024 года. Пара познакомилась через интернет и смогла лично увидеться только в мае 2025, когда молодой человек пришел в отпуск. Боец СВО приехал к родителям девушки, где рассказал, что его контракт якобы закончился и теперь он планирует строить семью.

Позднее девушка и ее возлюбленный отправились в Красноярский край, где живут родители парня. Все это время 17-летняя нижегородка общалась с матерью по видеосвязи, но 2 июля ситуация резко изменилась. Оказалось, что ее парень самовольно решил не возвращаться в зону проведения СВО и теперь его ищут.

С 4 июля девушка перестала общаться с мамой, сообщив, что бросится в бега со своим избранником. Предполагается, что пара могла отправиться на Дальний Восток. Мать девушки обратилась за помощью в полицию, ее дочь объявили в розыск.