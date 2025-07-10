Экс-супруга Старовойта с дочками посетила церемонию прощания с бывшим министром

Бывшая жена экс-министра транспорта РФ и губернатора Курской области Романа Старовойта Светлана с дочками Ангелиной и Анастасией посетила церемонию прощания. Члены семьи разместились рядом с гробом, сообщает SHOT .

Старовойт развелся со Светланой в 2021 году. В браке у них с женщиной родились две дочери. Младшей 15 лет, а старшей — 18.

Девушка экс-министра транспорта России Полина пока не приходила на церемонию прощания.

Со Старовойтом прощались 10 июля в ЦКБ управделами президента. Его хоронили в открытом гробу.

Старовойт покончил жизнь самоубийством 7 июля. Его подозревали в мошенничестве, растрате и нарушениях при строительстве фортификаций в Курской области, где мужчина был губернатором. Чиновнику грозил тюремный срок до 20 лет.

Утром 7 июля Старовойта сняли с должности министра транспорта РФ. Трагедия произошла уже во второй половине дня.