Лежит в открытом гробу: появились детали прощания с экс-министром Старовойтом

Прощание с бывшим министром транспорта РФ и экс-губернатором Курской области Романом Старовойтом проводится с открытым гробом. Он совершил самоубийство 7 июля у парка Малевича в подмосковном Одинцове, сообщает SHOT .

В четверг в морге ЦКБ управделами президента проходит прощание со Старовойтом. На траурную церемонию приехала его экс-жена Светлана вместе с дочками. Они расположились рядом с гробом.

Старовойт развелся со Светланой в 2021 году. В браке у них родились две девочки: старшей сейчас 18 лет, а младшей — 15.

Девушка бывшего министра транспорта Полина пока на прощание не пришла.

Роман Старовойт мог покончить с собой из-за вероятного уголовного дела. Мужчину подозревали в мошенничестве в особо крупном размере и причастности к нарушениям при возведении фортификаций в Курской области.